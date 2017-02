Zaradi težav z dihanjem potnikov zaprli letališče v Hamburgu

Hamburg, 12. februarja - Letališče v Hamburgu so danes za dobro uro zaprli in evakuirali, potem ko je več potnikov potožilo zaradi težav z dihanjem. Najmanj 68 ljudem so morali zdravniško pomagati. Vzrok je bila očitno za zdaj še neznana snov v prezračevalnem sistemu, oblasti pa ne izključujejo možnosti, da je šlo za teroristični napad, poroča nemška tiskovna agencija dpa.