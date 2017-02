Trojna nemška zmaga na Ljubnem, Ema Klinec peta

Ljubno ob Savinji, 12. februarja - Na drugi preizkušnji svetovnega pokala smučarskih skakalk na Ljubnem ob Savinji so prva tri mesta zasedle Nemke, najboljša od peterice Slovenk pa je bila Ema Klinec, ki je delila peto mesto (87,5 in 92 m, 239,2 točke). Nemka Katarina Althaus je ubranila vodstvo po prvi seriji (92,5 in 90 m, 249).