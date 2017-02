Na drugi tekmi na Ljubnem vseh pet Slovenk

Ljubno ob Savinji, 12. februarja - Na preizkušnji svetovnega pokala smučark skakalk na Ljubnem ob Savinji bo danes na drugi tekmi nastopilo vseh pet slovenskih tekmovalk. V kvalifikacijah so bile uspešne Špela Rogelj, Urša Bogataj in Eva Logar, nastop pa sta imeli že prej zagotovljen tudi Maja Vtič in Ema Klinec.