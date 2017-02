Miamijev niz trinajstih zmag se je končal v Philadelphii, Dragić prvi strelec tekme

New York, 12. februarja - Ekipa Miami Heat je v severnoameriški košarkarski ligi NBA po trinajstih zaporednih zmagah klonila v Philadelphii, kjer jo je moštvo 76ers ugnalo s 117:109. Slovenski zvezdnik Goran Dragić je v dresu gostov na parketu preživel 36 minut in bil najboljši strelec tekme s 30 točkami, temu pa je dodal še pet skokov ter po dve podaji in ukradeni žogi.