Kamil Stoch zmagal v Sapporu, Peter Prevc šesti

Sapporo, 12. februarja - Poljak Kamil Stoch je zmagal na drugi tekmi za svetovni pokal v smučarskih skokih v japonskem Sapporu (137,5 in 140 m, 262,7 točke). Drugi je bil Nemec Andreas Wellinger (140,5 in 132 m, 255,3), tretji pa Avstrijec Stefan Kraft (132 in 144 m, 249,6). Zmagovalec sobotne tekme Peter Prevc je bil šesti (132 in 138 m, 239,3).