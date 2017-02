Zmagi Triglava in Ilirije, uspešno tudi Grosuplje

Ljubljana, 11. februarja - V soboto so bili v 1. SKL za ženske odigrani trije obračuni. V Grosupljem je domača ekipa premagala gostje iz Konjic (57:46), Janina je izgubila proti Iliriji (49:62), Triglav pa je zanesljivo ugnal Ježico (89:34). Košarkarice Maribora so v tem kolu proste, tekma med Athlete Celjem in Domžalami pa je bila odigrana že novembra.