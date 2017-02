Jože Zidar kandidat za člana IO AIPS

Ljubljana, 11. februarja - Iz Mednarodnega združenja športnih novinarjev (AIPS) so sporočili imena kandidatov za predsednika, prvega podpredsednika, blagajnika, podpredsednike in člane izvršnega odbora. Za eno od 13 mest se bo na volilni skupščini na majskem kongresu v Seulu in PyeongChangu boril tudi Jože Zidar, predsednik Društva športnih novinarjev Slovenije.