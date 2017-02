Zupančič: Če zmagaš na treh tekmah, je vse v najlepšem redu

Katovice, 12. februarja - Slovenska hokejska reprezentanca je uspešno opravila prvi večji test pred majskim svetovnim prvenstvom v Parizu. Izbranci Nika Zupančiča so, v precej spremenjeni in pomlajeni zasedbi, zmagali na turnirju evropskega izziva v Katovicah, kjer so premagali Poljsko, Italijo in Ukrajino.