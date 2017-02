V finalu Sofije Goffin in Dimitrov

Sofija, 11. februarja - Belgijec David Goffin in Bolgar Grigor Dimitrov sta finalista turnirja ATP v Sofiji z nagradnim skladom 482.060 evrov. Goffin je bil v prvem polfinalnem obračunu s 5:7, 6:4 in 7:6 (3) boljši od Španca Roberta Bautiste, domačin Grigor Dimitrov pa je brez težav s 6:1 in 6:3 ugnal Gruzijca Nikoloza Bazilašvilija.