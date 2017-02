Gasquet in Zverev v finalu Montpelliera

Montpellier, 11. februarja - Na ATP turnirju v Montpellieru z nagradnim skladom 482.060 evrov se bosta v nedeljskem finalu pomerila Francoz Richard Gasquet in Nemec Alexander Zverev. Gasquet je v prvem polfinalju s 6:2 in 6:2 premagal rojaka Benoita Paireja, Zverev pa je bil v drugem s 6:7 (6), 6:2 in 6:2 boljši od Francoza Jo-Wilfrieda Tsongaja.