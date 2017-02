Sobotni boji v pokalu Fed izenačeni

Ljubljana, 11. februarja - Ženske teniške reprezentance so opravile prve četrtfinalne dvoboje svetovne skupine pokala Fed. Prvi dan so končali že na treh prizoriščih, na vseh treh je izenačeno. Češka in Španija sta pri 1:1 v Ostravi, Švica in Francija v Ženevi ter Belorusija in Nizozemska v Minsku. Dvoboj med ZDA in Nemčijo se bo na Havajih začel pozno zvečer.