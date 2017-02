Ukrajina - Slovenija 2:6 (0:2, 1:1, 1:3)

Katovice, 11. februarja - Slovenska hokejska reprezentanca je v tekmi zadnjega kroga turnirja evropskega izziva v Katovicah premagala Ukrajino s 6:2 (2:0, 1:1, 3:1). Slovenci so na tekmovanju, kjer sodelujeta še Poljska in Italija, osvojili prvo mesto s tremi zmagami. V prvem krogu so izbranci selektorja Nika Zupančiča premagali Poljsko s 4:1, v drugem pa Italijo s 6:2.