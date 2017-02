V Hitlerjevem rojstnem mestu straši njegov dvojnik

Salzburg, 11. februarja - V rojstnem kraju nekdanjega nacističnega voditelja Adolfa Hitlerja Braunau am Inn so že večkrat opazili njegovega dvojnika, kar je precej razburilo meščane majhnega mesta. Mladi moški se oblači podobno kot Hitler, nosi prečko in ima značilne brke. Avstrijsko tožilstvo je uvedlo preiskavo, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.