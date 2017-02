Ljubljana, 11. februarja - Popoldne bo povečini oblačno, predvsem v zahodni in južni Sloveniji bodo ponekod občasno še rahle padavine, krajevno je možna poledica. Najvišje temperature bodo od 0 do 4, na Primorskem do 9 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.