Za konec v Katovicah zmaga Poljske, Slovenija zanesljivo prva

Katovice, 11. februarja - V Katovicah se je s hokejsko tekmo med Poljsko in Italijo, ki so jo s 4:1 dobili domači, končal turnir evropskega izziva. Slovenska reprezentanca ga je končala popoldne po zmagi nad Ukrajino s 6:2, tri zmage v treh tekmah so izbrancem selektorja Nika Zupančiča prinesle zanesljivo prvo mesto.