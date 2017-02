Litva vabi turiste s fotografijami drugih držav

Vilnius, 11. februarja - Litovski urad za turizem je v novi kampanji za promocijo države in turizma Resnično je lepo uporabil lažne fotografije Litve, ki so bile v resnici posnete na Finskem in Slovaškem. Zaradi napake je že odstopila direktorica urada, uporabniki spletnih omrežij pa se na račun napake dobro zabavajo.