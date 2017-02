Peter Prevc zmagal v Sapporu skupaj s Kotom

Sapporo, 11. februarja - Peter Prevc je zmagal na tekmi za svetovni pokal smučarjev skakalcev v japonskem Sapporu (143 in 134 m, 260,2); prvo mesto si je delil s Poljakom Maciejem Kotom (139 in 138 m, 260,2). Tretji je bil Avstrijec Stefan Kraft (137 in 139 m, 257,5). Prevc je četrto leto v nizu slavil v Sapporu, dosegel pa je 22. zmago v svetovno pokalu.