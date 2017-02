Luanda, 11. februarja - Vsaj 17 nogometnih navijačev je umrlo v stampedu na stadionu v severni Angoli, je sporočila policija, in dodala, da so še številni drugi poškodovani, mnogi imajo izjemno hude poškodbe. Do panike je prišlo na tekmi domačega prvenstva na stadionu v mestu Uiege.