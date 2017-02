Dragić z Miamijem že pri številki 13

New York, 11. februarja - Slovenski košarkar Goran Dragić je s svojo ekipo v severnoameriški ligi NBA Miami Heat tokrat gostoval v New Yorku pri Brooklyn Nets. Vročica je zmagala s 108:99 za še 13. zaporedno zmago košarkarjev s Floride; Brooklyn je izgubil dvanajstič zapored, Dragić pa je k zmagi prispeval 21 točk, štiri skoke in pet podaj.