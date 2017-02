Nov dober teden za borzne indekse Wall Streeta

New York, 11. februarja - Osrednji borzni indeksi Wall Streeta so minuli trgovalni teden na borzah sklenili z novimi rekordi, saj med tednom objavljena poslovna poročila podjetij niso bila slaba. Še vedno velja tudi optimistično pričakovanje znižanja davkov in povečanja porabe za infrastrukturo, kot je obljubil predsednik Donald Trump, narasle pa so tudi cene nafte.