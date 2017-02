ZDA in Japonska za utrditev varnostnega in gospodarskega sodelovanja

Washington, 10. februarja - Ameriški predsednik Donald Trump in japonski premier Shinzo Abe sta na današnjem srečanju v Beli hiši potrdila "zavezništvo med državama kot temelj miru, blaginje in svobode v regiji Azija-Pacifik". Omenjeno sta potrdila ne glede na to, da je Trump umaknil ZDA iz prostotrgovinskega sporazuma za to območje (TPP).