Delo: Golobnjak (11. 2.)

Ljubljana, 10. februarja - Sporočilo romunskih množic na ulicah je preprosto. Ne kradite več! Skoraj tri desetletja so politiki na oblasti kradli, kolikor so le lahko. Ne glede na politično opcijo na oblasti. Pogosto s podporo naslednikov nekdanje komunistične stranke in tajne službe Ceausescujeve diktature, v Delu piše Vili Einspieler.