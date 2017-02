Klinsmannov sin za ameriško reprezentanco

Los Angeles, 10. februarja - Jonathan Klinsmann, sin nekdanjega zvezdnika nemške nogometne reprezentance in pozneje njenega selektorja Jürgena Klinsmanna, bo tako kot oče oblekel reprezentančni dres. A ne nemškega, mladenič je namreč dobil vabilo za ameriško reprezentanco do 20 let. Poleg tega pa ni šel po očetovih stopinjah nogometnega napadalca, saj je vratar.