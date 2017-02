Janežič v Linzu le tri stotinke zaostal za svojim državnim rekordom

Linz, 10. februarja - Luka Janežič je na dvoranskem atletskem mitingu v Linzu zmagal v teku na 400 m in s časom 46,35 sekunde dosegel sedeti izid sezone na svetu in le tri stotinke zaostal za svojim državnim rekordom (46,32), ki ga je dosegel 12. februarja lani prav v Linzu. Obenem je znova potrdil normo za evropsko prvenstvo v dvorani med 3. in 5. marcem v Beogradu.