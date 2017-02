Slovenska in ruska podjetja ob Pahorjevem obisku podpisala številne pogodbe

Moskva, 10. februarja - Slovenska in ruska podjetja so danes ob obisku predsednika republike Boruta Pahorja v Moskvi podpisala skupno 14 pogodb v vrednosti več kot pol milijarde evrov. Med njimi jih je več povezanih s pridelavo hrane. Minister za kmetijstvo Dejan Židan je zato izrazil zadovoljstvo, da so slovenski proizvajalci procesne tehnike postali pomembni v Rusiji.