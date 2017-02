Umrl švedski operni tenorist Nicolai Gedda

Stockholm, 10. februarja - V starosti 91 let je umrl švedski tenorist Nicolai Gedda, eden največjih opernih pevcev 20. stoletja poleg Marie Callas, Elisabeth Schwarzkopf in Dietricha Fischerja-Dieskaua. Med poslušalci je bil priljubljen, še preden so na operno prizorišče stopili slavni trije tenorji Luciano Pavarotti, Placido Domingo in Jose Carreras.