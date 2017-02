Ljubljanska borza: SBI TOP navzgor

Ljubljana, 10. februarja - Ljubljanska borza je trgovalni teden zaključila v zelenem. Indeks blue chipov SBI TOP je v primerjavi s četrtkom pridobil 0,70 odstotka oziroma 5,25 točke in sklenil pri 755,49 točke. Podražile so se vse delnice v indeksu razen Krkinih, od tega največ delnice Pozavarovalnice Sava in Intereurope.