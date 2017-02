Luka Koper v januarju z rekordnim pretovorom kontejnerjev

Koper, 12. februarja - V Luki Koper so v januarju kljub burji, ki je za nekaj dni okrnila delo v pristanišču, dosegli rekorden pretovor 78.532 kontejnerskih enot, kar je za 15 odstotkov več kot januarja 2016. Lani so v Kopru skupno pretovorili skoraj 850.000 kontejnerskih enot. Sicer pa v Luki opažajo trend naraščaja povpraševanja po polnjenju in praznjenju kontejnerjev.