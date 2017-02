Bonitetna hiša Fitch Trumpa razume kot grožnjo svetovnemu gospodarstvu

New York, 10. februarja - Bonitetna hiša Fitch sporoča, da ameriški predsednik Donald Trump predstavlja grožnjo svetovni ekonomiji zaradi svojega agresivnega tona in pripravljenosti na nepričakovane nenadne spremembe v ameriški politiki. Fitch obenem pohvali Trumpove napovedi o nižjih davkih in odpravi regulacij ter povečanju porabe za infrastrukturo.