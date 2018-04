Slovenci se zavedajo, da so zdaj oni v vlogi favoritov

Bled, 7. aprila - S petkovim zborom se je začel drugi največji projekt slovenske hokejske reprezentance v tej sezoni. Olimpijske igre v Pyeongchangu so bile njen vrhunec, toda selektorja Karija Savoliannena in igralce zdaj čaka precej težja naloga - v drugoligaški konkurenci na bližnjem SP v Budimpešti priti nazaj med elito, od katere so se lani poslovili.