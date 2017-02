Tudi danes informativni dan za bodoče študente in dijake

Ljubljana/Maribor/Koper, 11. februarja - Študentje in dijaki se lahko še danes na informativnem dnevu seznanijo s študijskimi in srednješolskimi programi, na katerih bi želeli nadaljevati šolanje. Za lažjo odločitev so na fakultetah in srednjih šolah pripravili predstavitve programov, ki bodo ob 9. oziroma 10. uri. Za bodoče študente je na voljo 18.895 mest, za dijake 23.440.