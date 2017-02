Na angleški obali našli kokain v vrednosti 50 milijonov funtov

London, 10. februarja - Na dveh plažah na vzhodu Anglije so v četrtek in danes v torbah našli okrog 360 kilogramov kokaina, ki bi bil na ulici vreden 50 milijonov funtov, sta razkrili policija v Norfolku in nacionalna agencija za boj proti kriminalu. Torbe je najverjetneje na obale naplavilo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.