V Trstu se bodo spomnili Prešerna s proslavo in podelitvijo nagrad natečaja Mladike

Trst, 13. februarja - V Trstu bo drevi v organizaciji Slovenske prosvete in Društva slovenskih izobražencev Prešernova proslava, na kateri bodo podelili nagrade literarnega natečaja revije Mladika in priznanja natečaja Mladi oder. Na prireditvi bodo nastopili Klavirski trio pri Glasbeni matici in člani Radijskega odra, slavnostna govornica bo Neva Zaghet.