Asad pravi, da se med sirskimi begunci skrivajo teroristi

Washington, 10. februarja - Sirski predsednik Bašar al Asad je v danes objavljenem intervjuju številne rojake, ki so pobegnili iz Sirije, označil za teroriste. "Ti teroristi so v Siriji v rokah držali strojnice ali ubijali ljudi, zdaj pa so miroljubni begunci v Evropi ali na Zahodu," je povedal Asad, ki ni navedel, koliko sirskih beguncev ima za teroriste.