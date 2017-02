Dijsselbloem pred skrivnim sestankom v Bruslju: Strahovi v zvezi z Grčijo pretirani

Haag, 10. februarja - Novi strahovi v zvezi z grškim dolgom so pretirani, je danes dejal vodja evroskupine in nizozemski finančni minister Jeroen Dijsselbloem, ki naj bi v Bruslju popoldne pripravljal skrivni sestanek na to temo. "Grške reforme napredujejo počasi, a gredo v pravo smer," je še poudaril za nizozemsko radiotelevizijo NOS.