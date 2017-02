Samoplačništvo za zaplete v primeru necepljenja: Primeren ali pretiran ukrep?

piše Anja Gorenc

Ljubljana, 12. februarja - Razprave o morebitnih negativnih posledicah cepljenja so v družbi že nekaj let in so deloma prispevale k upadu cepljenja z obveznimi cepivi. Politika očitno želi to zajeziti s predlogom, da med pravicami iz obveznega zavarovanja ne bi več bilo zdravljenje bolezni, ki izhajajo iz opustitve obveznega cepljenja. A ta ukrep zbuja mnoge pomisleke.