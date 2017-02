Slovenj Gradec bo s številnimi prireditvami obeležil 750-letnico mestnih pravic

Slovenj Gradec, 12. februarja - Pod geslom Živel Slovenj Gradec - Vivat Windisgretz koroško mesto letos s številnimi prireditvami obeležuje 750-letnico pridobitve mestnih pravic. Poleg že uveljavljenih dogodkov, ki potekajo v mestu in jim bodo čez vse leto dodali jubilejni značaj, v Slovenj Gradcu pripravljajo dve osrednji prireditvi v juniju in septembru in še vrsto drugih.