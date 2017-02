Na Ljubnem tri serije za trening, najboljša Slovenka Ema Klinec

Ljubno ob Savinji, 10. februarja - Karavana svetovnega pokala za ženske v smučarskih skokih se je ustavila na Ljubnem ob Savinji, kjer pa so zaradi premajhnega števila tekmovalk organizatorji kvalifikacije prestavili na soboto. Tako so namesto dveh izpeljali tri serije za trening. Najboljša Slovenka je bila Ema Klinec s tretjim in dvema četrtima mestoma.