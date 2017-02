Laro Gut po padcu na ogrevanju s helikopterjem prepeljali v bolnišnico

St. Moritz, 10. februarja - Švicarska alpska smučarka Lara Gut se je poškodovala na današnjem ogrevanju pred popoldanskim kombinacijskim slalomom na svetovnem prvenstvu v St. Moritzu in po informacijah iz švicarskega tabora je sezona zanjo končana. Tekmovalko so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico, kjer so zdravniki potrdili hudo poškodbo levega kolena.