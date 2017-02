Novi list: Izmišljotina z razlogom (10. 2.)

Zagreb, 10. februarja - Slovenski premier Miro Cerar, ki velja za neodločnega in neuspešnega politika, se poskuša čez noč preoblikovati v odločnega in učinkovitega voditelja. Ob tem so žal begunci samo sredstvo in žrtve Cerarjevega zvitega preoblikovanja, danes ocenjuje Novi list, ki cilja na Cerarjevo izjavo o domnevni novi morski begunski poti preko Istre.