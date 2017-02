Neurja v Španiji prizadela oskrbo Evrope z zelenjavo

Madrid, 11. februarja - Neurja, ki so to zimo prizadela jugovzhod Španije in ga presenetila celo s snegom, so precej oklestila oskrbovalno verigo z zelenjavo. Španija je namreč glavni evropski vir sadja in zelenjave, manjša količina pridelka pa zmanjšuje zaloge in zvišuje cene, kar opažajo tudi slovenski trgovci.