Odbor DZ se je seznanil s prvo oceno stanja v kmetijstvu za lansko leto

Ljubljana, 10. februarja - Člani odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so se seznanili s prvo oceno stanja v kmetijstvu v letu 2016. Poročilo je odboru predstavila državna sekretarka Tanja Strniša, ki je pojasnila, da je bila kmetijska proizvodnja lani sedem odstotkov nižja kot leta 2015, obseg proizvodnje in cene pa so se znižale za okoli tri odstotke.