Hrvaški minister za znanost prestal interpelacijo v saboru

Zagreb, 10. februarja - Hrvaški minister za znanost in izobraževanje Pavo Barišić bo ostal na svojem položaju, potem ko je na današnji saborski seji večina poslancev zavrnila predlog opozicije o njegovi razrešitvi zaradi obtožb o plagiatu znanstvenega besedila. Barišića sicer niso podprli poslanci vladne stranke Most neodvisnih list, ki so se vzdržali.