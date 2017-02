DSP predstavilo antologije slovenske literature v hebrejščini, hrvaščini in ruščini

Ljubljana, 10. februarja - Društvo slovenskih pisateljev je dopoldne v okviru dneva odprtih vrat predstavilo tri nove tujejezične antologije slovenske literature. To so prva antologija slovenske poezije v hebrejščini s slovenskim naslovom Gorim in ne morem tišine doseči, antologija slovenske poezije v hrvaščini Ovdje i sada in antologija sodobne slovenske drame v ruščini.