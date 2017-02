Zavezništvo in SD s predlogom za razpis referenduma o nevračanju naravnih bogastev v naravi

Ljubljana, 10. februarja - Poslanci Zavezništva in SD v parlamentarni postopek danes vlagajo predlog za razpis posvetovalnega referenduma o spremembi zakona, ki ureja denacionalizacijo. Predlog gre v smeri, da se nepremičnin v naravnih, regijskih in krajinskih parkih v postopkih denacionalizacije ne more vračati v naravi, je pojasnila predsednica Zavezništva Alenka Bratušek.