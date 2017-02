V Krškem vse leto prireditve ob 500-letnici protestantizma

Krško, 10. februarja - V Krškem, ki je med drugim znano po dveh vidnejših osebnostih iz obdobja protestantizma, prevajalcu Biblije Juriju Dalmatinu in piscu prve slovenske slovnice Adamu Bohoriču, bodo v okviru obeleževanja 500-letnice tega reformacijskega gibanja pripravili niz prireditev. Na pobudo občine so se pri njih združile številne kulturne ustanove in društva.