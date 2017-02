V EU rekordnih 27,5 milijarde evrov naložb v vetrno energijo

Koebenhavn, 11. februarja - Razvijalci vetrnih polj so leta 2016 zagotovili 51 odstotkov vseh novih obratov za proizvodnjo energije v EU. V omrežje osemindvajseterice so v okviru investicij, ki so znašale rekordnih 27,5 milijarde evrov, priključili vetrne elektrarne na celini s skupno močjo 10,92 megavata in vetrne elektrarne na morju s skupno močjo 1567 megavatov.