Velika planina od danes vabi tudi smučarje in nočne sankače

Kamnik, 10. februarja - Na Veliki planini danes odpirajo smučišče in nočno sankališče, vabijo pa tudi krpljarje, za katere so pripravili vodene pohode. Otrokom in smučarjem začetnikom je namenjena na novo postavljena vlečnica Jurček, obratujeta pa tudi letos temeljito obnovljena vlečnica Zeleni rob in dvosedežnica Šimnovec.