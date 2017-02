Arheologi odkrili novo votlino Kumranskih rokopisov

Jeruzalem, 13. februarja - Arheologi so odkrili novo votlino, v kateri so se nekdaj nahajali Kumranski rokopisi. Čeprav so rokopisi iz nje izginili, pa je v votlini dovolj dokazov, da so nekdaj bili tam. Med drugim so arheologi našli fragmente lončenine in usnjene paščke. Po pisanju francoske tiskovne agencije AFP gre za eno najpomembnejših odkritij v zadnjih 60 letih.