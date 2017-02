V Velenju ustanavljajo Klub podjetnikov Savinjsko-šaleške regije

Velenje, 11. februarja - Na pobudo župana Mestne občine Velenje Bojana Kontiča in predsednika uprave Gorenja Franja Bobinca so stekli postopki za ustanovitev Kluba podjetnikov Savinjsko-šaleške regije (SAŠA). Ustanovni zbor kluba bo v torek v prostorih Podjetniškega centra Standard, so sporočili z velenjske občine.